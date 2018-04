In Molise il presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni,continua la lotta del comitato dei lavoratori mobilità in deroga

Oggi, 13 aprile, una delegazione del Comitato dei Lavoratori della Mobilità in Deroga Molise sarà presente alle ore 18:00 davanti al Centrum Palace a Campobasso per incontrare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, nella speranza di consegnare nelle sue mani un documento inerente la propria situazione.

Non si può andare avanti dimenticati da tutti, specie se si è avanti con gli anni e si ha una famiglia a carico, con le bollette da pagare e inventandosi cosa fare ogni mattina tra problemi di salute, debiti e non avendo sostegni di nessun genere.

Il Comitato continua a lottare per i propri diritti chiedendo, come dice la Mozione, che è stata approvata dalla Regione, il 29 dicembre 2017, solo due cose: il pagamento delle mensilità di mobilità in deroga che non sono state più autorizzate e la presa in carico come fasce deboli dai Centri per l’Impiego per accedere alle misure di reimpiego, formazione, inclusione sociale, tirocini, borse – lavoro e soprattutto un lavoro vero, stabile, sicuro e dignitoso.

Campobasso, 13 aprile 2018

P/il Comitato

Il Portavoce

Sergio Fiorucci