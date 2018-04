Elezioni Molise 2018: Perchè votare Linda Marcovecchio

Spazio elettorale

Sentir giustificare la propria idea di voto con la frase: "tanto peggio di così non può andare", rappresenta il peggior alibi e la peggiore motivazione che uomini e donne di coscienza possano mai trovare. Essere consapevoli,infatti, di andare a sbattere contro un muro e giustificare la "mancata frenata" con un "tanto peggio di così. ..." è non solo un torto verso chi lo pone in essere ma verso, per restare in tema, anche gli occupanti di quel veicolo che si ritrovano a subire gli effetti di consapevoli scelte scellerate dettate non dal coraggio ma dall'ipocrisia.

Il Molise e, soprattutto, le aree interne molisane, oggi più che mai hanno bisogno di gente seria e preparata che li possa traghettare verso lidi migliori. Hanno bisogno non di kamikaze ma di professionisti, di onesti ed integerrimi lavoratori, pronti a mettersi al servizio della collettività non per interesse personale ma per interesse del popolo.

Linda Marcovecchio incarna tutto ciò forte non solo dei due anni intensi di vita amministrativa, ma di un vissuto personale e professionale che,oggi, la porta ad essere la migliore scelta di rappresentanza che il Molise e l'Alto Molise possa compiere. Le aree interne non hanno bisogno di slogan, non hanno bisogno di elemosina, non hanno bisogno di esser considerate un mero bacino elettorale da cui attingere a cadenza - più o meno -regolare. Le aree interne hanno bisogno di esser vissute nel quotidiano, hanno bisogno di proposte, hanno bisogno di idee.

Noi potremmo risparmiare anche la totalità dei soldi spesi per i costi della politica ma se poi non siamo in grado di capire come usarli avremo fatto solo demagogia, avremo solo ingannato un popolo costringendolo a 5 anni di buio. E allora si che ci accorgeremmo "che peggio di così si poteva andare"!!!