SOA Sindacato Operai Autorganizzati: La campagna elettorale dei selfie e dei teatrini

La situazione di disastro sociale la viviamo quotidianamente.Nella nostra regione abilmente in questi giorni di campagna elettorale con prepotenza e arroganza i politicanti di turno nazionali hanno assediato è a dir poco l'intero territorio per strategie che fanno capo a Roma , quindi il programma è evviva il molise! fa molto comodo anche ai candidati locali già a corto di programmi pararsi dietro i flash dello spettacolo e una bella tavola bandita a suon di ristoranti rinomati , un operaio della fiat o peggio un disoccupato se lo sogna!,gli stessi non sono stati capaci di mantenere le redini a livello locale , per questi teatrini i disagi se li beccano intere comunità ,traffico bloccato , strade chiuse , dispiego di forze dell'ordine e quindi ulteriore sperpero di soldi pubblici, per chi? Per coloro che continuano ad affossarci. Una regione Molise con la sanità al collasso ,trasporti pubblici da delirio , disoccupazione e povertà alle stelle. Vergogna!Prendiamo le distanze dal circo della politica dei selfie e dei burattini , solo l'autorganizzazione e una coscienza di classe può ristabilire il rispetto e la dignità dei territori .

Per il coordinamento SOA

Sindacato Operai Autorganizzati

Andrea Di Paolo