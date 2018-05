Sindacato Operai Autorganizzati Molise:40 anni fa l'uccisione di Peppino Impastato, una vita contro la mafia

40 Anni dalla morte di Giuseppe Impastato detto Peppino , giornalista d'inchiesta e attivista politico siciliano,

ammazzato a Cinisi il 9 Maggio 1978 per non aver piegato la testa davanti al potere della mafia , senza paura , libero e fiero ha continuato a lottare, denunciando e raccontando la verità , troppo scomoda per loro, pericolosa perchè avrebbe portato una maturità di coscienza popolare sempre più alta.Il silenzio e l'omertà continuano ad essere il cancro della società .

Oggi ribadiamo il nostro No alle politiche mafiose e di potere sui territori , No alle menti controllate e a favore dell'informazione libera di opinione e di analisi. Servi di nessuno! In ogni lotta la nostra voce!

Per il coordinamento

SOA

Sindacato Operai Autorganizzati Molise

l'operaio Andrea Di Paolo

Portocannone, 9 Maggio 2018