Tradizioni e sviluppo, cambia il direttore biblioteca: via Mastronardi ecco Carlomagno

A seguito delle dimissioni del precedente Assistente di Biblioteca Dott. Nicola Mastronardi, l'Associazione Culturale "Tradizioni e Sviluppo" ha assunto il nuovo Assistente Dott. Giovanni Carlomagno che si occuperà dell'apposito servizio presso le Biblioteche Riunite Comunale e B. Labanca.

Il Dott. Carlomagno, nato in Agnone il 30.04.1983, si è laureato, con il massimo dei voti, in Scienze Storiche presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università de L'Aquila; nell'ambito della Biblioteconomia e dei Servizi Bibliotecari, ha acquisito esperienze professionali presso l'Archivio Di Stato dell'Aquila, la Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Aquila, la Biblioteca Provinciale "Theodor Mommsen" di Isernia, le Biblioteche Riunite Comunale e B. Labanca di Agnone (IS ); presso le Biblioteche Riunite Comunale e B. Labanca ha acquisito le ulteriori esperienze professionali sia nei servizi di gestione delle risorse tecniche e tecnologiche (centro Sax-P o centro Internet, computer e accessori) sia nel progetto di salvaguardia dei documenti antichi dell'Alto Molise e di programmazione e sviluppo di alberi genealogici con la digitalizzazione di volumi in cattivo stato; vanta, inoltre, le esperienze professionali presso l'Associazione Turistica Pro Loco "Città di Agnone", il Comitato Regionale UNPLI (Unione Pro Loco D'Italia) Molise e il Teatro Italo Argentino.