Provincia di Chieti: in attesa del Masterplan, interventi urgenti sulla viabilità; Pupillo: stiamo rispettando il cronoprogramma

La Provincia di Chieti in relazione alla grave situazione della viabilità provinciale ha definito una serie di interventi da effettuare con urgenza entro le prossime settimane .

La situazione generale della viabilità, censita dai tecnici provinciali, per far fronte ad interventi di manutenzione straordinaria su tutte prevede è stimata per circa 120 milioni di euro, ovveroquanti ne ha stanziati lo scorso anno il governo per le 76 province italiane. Questo dato eclatante è sufficiente a spiegare lo stato delle strade determinato da anni di tagli ministeriali e dalla legge Delrio.

Ulteriore danno hanno generato le leggi di Stabilità del 2015 e 2016 con D.L. 66/14 e L.190/14 che hanno obbligato al concorso alla finanza pubblica per circa 15 milioni di euro. Tali manovre hanno trasformato le province in veri e propri Bancomat del governo con il prelievo delle entrate determinate dalla RCA e IPT, fondamentali fonti di finanziamento delle stesse. Le giuste proteste dei sindaci configurano una situazione insostenibile che è volontà della provincia tentare di attenuare.

Per tali motivi la Provincia ha disposto una somma di circa 300.000 euro per i seguenti lavori in urgenza che saranno effettuati entro il mese di maggio per piccoli interventi .

Messa in sicurezza delle barriere poste ai margini del ponte ubicato al km 2+950 della S.P. Ripari di Giobbe nel territorio del comune di Ortona Interventi di somma urgente per ripristinare il corpo stradale della S.P. 211 ex SS 84 Frentana al km 44+900in località Quarto da Capo in seguito a crollo di muretto di contenimento Intervento urgente di rimozione fango e detriti fango di sotto il ponte ubicato al km 9+500 in seguito a forti piogge nel territorio del comune di Tollo Lavori di somma urgenza per ricostruzione muro pericolante al Km 0+700 della S.P. 225 Variante di Atessa -Valle in località Capragrassa Interventi urgenti del manto stradale S.P. 100 pedemeontana in località del comune di Casoli e Mozzagrogna Intervento urgente di manutenzione e sostituzione lampade deteriorate della torre faro nel comune di Casalbordino Intervento urgente piano viabile della S.P. Tollo –Villa S. Leonardo dal km 7+917 al km 8+536 Lavori urgenti di sistemazione piano viabile al km 2+500 della S.P. S. Lucia. Lavori di sistemazione Rifacimento a tratti del manto stradale S.P: 217 ex S.S. 524 dal km 1+850 al km 2+450 Lanciano Fossacesia. Sistemazione Tombino e sovrastante tratto piano viabile S.P 89 Villa Elce –S. Onofrio al km 1+100 Intervento urgente per messa in sicurezza del piano viabile della S.P. 223 ex S.S. 656 Val Pescara Chieti tratto 0+00 e il km 0+800 Intercento urgente rifacmento segnaletica orizzontale lungo S.P. 218 ex S.S. Marrucina dal km 2+700 al km 5+400 Lavori urgenti di sistemazione S.P. 211 ex S.S. 84 nel tratto Palena Stazione di Palena Intervento urgente su S.P. 155 nel centro abitato del comune di Colledimezzo Intervento urgente S.P. 147 Villa S. Maria- Montebello sul Sangro Intervento urgente S.P. 179 Traversa Roccaspinalveti Intervento urgente S.P. 191 Traversa Fresagrandinaria Intervento urgente su S.P. uscita autostrada A 14 Casello Vasto Nord

Nell’attesa dell’avvio degli interventi finanziati previsti con il Masterplan, la Provincia di Chieti metterà in campo tutte le risorse che è riuscita a recuperare. La Provincia ha al momento le seguenti disponibilità finanziarie:

Euro 1.311.849,67 derivanti dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017, giusto decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalmente pubblicato la scorsa settimana, per il finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane Euro 1.000.000,00 derivanti da residui mutui con la Cassa depositi e prestiti che devono attendere l’autorizzazione della CDP (in media occorrono circa 40 giorni) Euro 1.734.755,64 derivanti da economie varie a valere su PTVR 2008/2010.

Tali cifre saranno impegnate, con la massima sollecitudine, per interventi urgenti e di piccole e media entità, anticipando gli interventi ricompresi nella procedura del Masterplan, che nel frattempo è stata avviata.

La struttura tecnica della provincia ha intanto elaborato gli 81 interventi ricompresi nei 6 studi di fattibilità tecnico-economica già approvati previsti con le risorse del Masterplan con 34 interventi previsti nel Vastese (9 milioni), 25 nel Chietino (3 milioni di euro) e 22 nel Sangro Aventino (4 milioni di euro). Il dirigente Cristini ha proceduto ed ha avviato le procedure che permetterà di acquisire il 10% di anticipo dei 16 milioni previsti rispettando il perfettamente il cronoprogramma disegnato dalla Regione.

Il cronoprogramma prevede di terminare la fase di bandi e assegnazione definitiva dei lavori alle imprese entro settembre.

Una riflessione importante che va fatta é la constatazione che le cifre a disposizione, fra Masterplan e le nostre modeste risorse, ammontano a circa 20 milioni totali, ovvero circa il 15 % della cifra di 120 milioni di euro necessari a bonificare i 1800 km di strade. Nel mese di ottobre 51 province sono in scadenza di mandato. Cosa succederà? Il referendum del 4 dicembre 2016 continua su

http://www.iltrigno.net/notizie/comunicati-stampa/5311/provincia-di-chieti-in-attesa-del-masterplan-interventi-urgenti-sulla-viabilita;-pupillo-stiamo-rispettando-il-cronoprogramma