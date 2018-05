Mafia e corruzione, associazione Caponnetto: il Molise va tenuto sotto controllo

Ieri a Roma presso la sede dell’associazione A. Caponnetto si è riunito il direttivo nazionale presieduto dal Segretario nazionale Elvio Di Cesare con la presenza del presidente onorario e coordinatore dell'Ufficio Legale Avv. prof. Alfredo Galasso,e dell’ntero staff di legalo.,Si è convenuto che ,riguardo al Molise, questa Associazione .oltre a mettere in campo un osservatorio permanente per analizzare la reale situazione sul campo della lotta alle infiltrazioni malavitose da parte delle istituzioni a mezzo dei suoi vertici nazionali é pronta a denunziare a livello nazionale quelle anomalie di inefficienza di insensibilità istituzionale che le verranno segnalate .Oramai anche il Molise è territorio di infiltrazioni malavitose. Per cui come proposto dal Presidente Prof. Alfredo Galasso organizzeremo prossimamente in questa Regione un grande convegno sul tema: Mafia e Corruzione anche con l’intervento di illustri giuristi e magistrati. Questa associazione terrà un profilo alto di osservazione sul fenomeno pronta ad intervenire anche con mirate interrogazioni e interventi presso CSM e altre istituzioni deputate a mezzo di parlamentari sensibili a queste problematiche.

LA SEGRETRIA NAZIONALE