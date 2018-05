ANPI: "Non si sottovaluti atto intimidatorio perpetrato questa notte alla CGIL Molise"

L’ANPI Regionale esprime sdegno e preoccupazione per l’atto intimidatorio compiuto questa notte da organizzazioni di estrema destra nei confronti della CGIL Molise.

È in corso, da tempo, in diverse parti d’Italia un’azione sistematica di denigrazione del sindacato confederale, con striscioni, volantini e materiali diffamatori e calunniosi firmati da sigle riconducibili a formazioni che si richiamano al neofascismo.

Tali iniziative non vanno sottovalutate specie in un frangente molto delicato per la tenuta delle istituzioni democratiche nazionali, perché alimentano un clima di odio, intolleranza, persecuzione e violenza verso le funzioni di rappresentanza sociale e tutela dei diritti esercitati da CGIL – CISL – UIL.

Spetta alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura accertare i fatti, individuare i responsabili e verificare se si ravvedano ipotesi di reato da perseguire con tempestività, efficacia e determinazione.

L’ANPI Molise è vicina alle confederazioni sindacali regionali, agli iscritti e alle strutture della CGIL, ed invita tutte le Istituzioni e le Rappresentanze del Partenariato a stigmatizzare l’accaduto e a prendere le distanze da metodi che richiamano alla mente il periodo dell’avvento della dittatura fascista in Italia.

Campobasso, 28 maggio 2018

L’ANPI Molise

Presidente Loreto Tizzani

Ufficio di Presidenza

Michele Petraroia

Dante Leva

Rifeo Campanella