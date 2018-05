“Più lavoro meno chiacchiere”. Striscione di Sinlai e FN all’ingresso della sede CGIL di Campobasso

Riceviamo e pubblichiamo

In linea con l’azione nazionale disposta dal SINLAI ed effettuata in gran parte delle regioni italiane, anche a Campobasso attivisti del Sindacato Nazionale dei Lavoratori Italiani e di Forza Nuova hanno affisso uno striscione all’ingresso della sede della CGIL di via Mosca.

Scopo dell’azione quello di denunciare l’emorragia occupazionale che investe la regione, caratterizzata dal tasso di disoccupazione più alto d’Italia e dal conseguente spopolamento progressivo.

Inoltre, il SINLAI, l’unico sindacato davvero al fianco dei lavoratori italiani, con questa affissione ha voluto chiaramente far capire ai sindacati confederali che siamo pronti a dare battaglia per contrastare le morti sul lavoro e la distruzione dell’economia nazionale, di cui CGIL CISL e UIL sono i primi complici.

Ufficio stampa Forza Nuova Molise