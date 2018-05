Marchionne presenta il piano industriale Fiat 2018-2022.SOA:rispediamo al mittente la pratica della declamazione e del decadimento dei diritti

Da Termoli rispediamo al mittente la pratica della declamazione e del decadimento dei diritti.

Sarà la prosecuzione dei piani industriali passati e declamati da mr Marchionne, come dice un detto" non ci vuole la zingara per indovinare la ventura!"La situazione ad oggi vede Cassa integrazione da nord a sud , contratti di solidarietà, mobilita' di lavoratori da uno stabilimento all'altro , limitazioni dei diritti sindacali , turnazioni di lavoro miste con le produzioni anche a 20 compresi sabato e domenica , riduzione delle pause figliedi un contratto di lavoro che è stato l'apripista alle riforme statali stesse in pejus come il jobs act, gli accordi e i protocolli per indebolire e sbeffeggiare il sindacato piu' che partecipativo e messo in un gioco di corporativismo di fatto, complice e parte attiva nei fondi pensioni e nel welfare aziendale con una miriade di gruppi e gruppetti finanziari che fanno da cornice alla situazione generale, basta notare che Alfredo Altavilla attuale coo di Fca Emea responsabile dei mercati Europa, Africa e Medio Oriente e' nell'elenco che il fondo americano Eliott ha presentato per il rinnovo del consiglio d'amministrazione di Telecom.

Intanto continueremo a contrastare questo modello finanziario e di sistema , pertanto il nuovo piano industriale sarà basato su una strada largamente collaudata e da noi non condivisa , il 1 Giugno a Balocco il 2 il 3 il 4.........la ricetta sarà sempre la stessa se la teoria è quella del profitto e dell'arroganza , solo un contrasto reale che venga dalla base può scardinare l'ignoranza della paura , allo stabilimento di Termoli la furia degli scioperi messi in atto sulla sicurezza e sul diritto di libertà sociale e sindacale sta smuovendo non poco.

Anche per questo fine settimana Sciopero!

SOA

SINDACATO OPERAI AUTORGANIZZATI

ADERENTI DELLA FCA DI TERMOLI

FLMUNITI CUB FCA TERMOLI

Termoli , 28 Maggio 2018