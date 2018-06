Dagli operai della Fiat Fca di Termoli solidarieta' ai braccianti autorganizzati che lavorano nelle piantagioni e negli agrumeti della Piana di Gioia Tauro .

Soumaila Sacko originario del Mali autorganizzato sindacalmente con l’unione sindacale di base in calabria tra sabato e domenica notte e’ stato ammazzato vigliaccamente a colpi di fucile ,in prima linea per i diritti e la dignita' umana. Reagiamo uniti , solidarieta' a tutti i braccianti autorganizzati che reagiscono ogni giorno allo stato di schiavitu' , sfruttamento e di fronte ad un odio razziale pregno di ignoranza e poverta' mentale che va combattuto stroncato e condannato dalla stessa base con il sostegno e l'unita' dei lavoratori.

Lavoratori aderenti al

SOA

Sindacato Operai Autorganizzati

Flm Uniti CUB Fiat Fca di Termoli Termoli , 6 Giugno 2018