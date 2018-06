Fca, Soa organizza lo sciopero per la sicurezza dei lavoratori dei basamenti

All'arroganza e alla repressione si risponde con lo sciopero!

Sciopero alla fca fiat di Termoli in una squadra della lavorazione basamenti ,deciso in mattinata dopo l'ennesimo caso di repressione sui lavoratori da parte dei responsabili.

Già diffidata la fca giorni fa dopo che alcuni lavoratori scioperanti erano stati chiamati a collloquio e interrogati , nella stessa area si continua con provvedimenti disciplinari.Gli operai oggi sul primo turno hanno detto stop ed è partita la protesta con uno sciopero interno che è partito dalle ore 10 alle 11,15 contro i carichi di lavoro e quindi per la sicurezza ,l'incolumità e la salvaguardia della salute anche psicofisica , in queste condizioni I lavoratori in maggioranza aderenti al SOA l'associazione sindacale operaia e di fatto iscritti alla FLMUniti Cub hanno ritenuto indire lo sciopero interno.Dignità , salute e rispetto.All'arroganza si risponde con lo sciopero!

Flmuniti Cub fca Termoli

Associazione SOA Sindacato Operai Autorganizzati

TERMOLI 8 GIUGNO 2018