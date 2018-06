Campobasso, il consigliere comunale Maroncelli: ripulite la città dalle erbacce che rendono la vita meno agevole, soprattutto, a chi abita nelle contrade"

"Nonostante le tante problematicità, dovute anche alle abbondanti piogge, invito le strutture preposte – afferma l'amministratore comunale – a essere più solerti nel ripulire la città dalle erbacce, che.rendono la vita meno agevole, soprattutto, a chi abita nelle contrade"

"Dopo tante sollecitazioni da parte dei residenti – spiega Gianluca Maroncelli, consigliere comunale con delega alle contrade – chiedo che si accelerino le operazioni di pulizia, perché in taluni casi, come per esempio, relativamente alle erbacce che invadono le corsie stradali, si viene a creare un pericolo all'incolumità di tutti coloro che, quotidianamente, transitano nelle aree periferiche di Campobasso".

"Comunque, per agevolare la struttura al verde, in capo ai Lavori Pubblici del Comune di Campobasso, e dunque per accelerare le operazioni in risposta alle richieste dei residenti – conclude Maroncelli – il Comune avrà a disposizione, a partire da mercoledì 20 giugno 2018, un ulteriore mezzo per il decespugliamento, il cui utilizzo sarà concesso a titolo gratuito dall'azienda speciale regionale Molise Acque".