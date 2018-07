SOA: Lavoro in Molise disastro totale, urgenti iniziative di lotta a partire dagli ex lavoratori dello zuccherificio

Molise , situazione lavoro è un disastro totale , basta concertazioni e sit in inutili I sindacati classici hanno fallito , ci vuole una rivolta di coscienza dei lavoratori pacifica ma decisa anche con iniziative forti , lo chiediamo agli ex lavoratori dello zuccherificio , dell'ittierre e di tutti coloro che addirittura è terminato anche il periodo di mobilità , il grave errore degli ex lavoratori è di aver dato fiducia fin troppa ai gruppetti sindacali confederali e ai politicanti da strapazzo gli stessi che hanno causato il male sciolinando migliaia di soldoni publici coinvolgendo e lasciando sul lastrico centinaia di famiglie e in ginocchio un intero territorio.Chiediamo e facciamo appello come da sempre alla dignità di tutti gli sfruttati che anche in questa occasione stanno uscendo come dice un detto < >, la sola solidarietà non basta e non serve .Il nostro ulteriore invito dopo quello dell'anno scorso è per un 'assemblea pubblica autorganizzata per decidere insieme iniziative decise di lotta a partire dagli ex lavoratori dello zuccherificio del molise .

Coordinamento del SOA

Sindacato Operai Autorganizzati