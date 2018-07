Caffè Carrelli, una nuova azienda molisana si afferma in tutta Europa

L’azienda Caffè Carrelli con sede a Fossalto (CB) , operativa nel settore del commercio da ben 5 anni, vuole attirare l’attenzione di ogni singola persona che fa uso di caffè quotidianamente, per far scoprire nuovi gusti e nuove offerte sul mercato. Essa vanta di un team di collaboratori specializzati che sono in grado di trovare la giusta miscela adatta a ogni palato, in alcuni casi tramite appuntamento anche con una degustazione a domicilio. Le singole qualità di caffè che vengono utilizzate per le miscele sono le migliori presenti nel Mondo. Ogni miscela ha una percentuale differente di Robusta e Arabica.

L’azienda mette a disposizione una vasta scelta di prodotti per ogni uso che va del classico caffè macinato per la moka alle cialde di carta o capsule compatibili, per finire al caffè in grani tostato e crudo (per l’uso dietetico in quanto ha un ph inferiore al caffè nero) https://www.facebook.com/Caff%C3%A8-Carrelli-1769537943358754/

Oltre a questi prodotti derivanti dal caffè offre anche una vasta scelta sulle tisane come quella ai frutti di bosco, thè al limone …..

L’azienda lavora anche attraverso svariati modelli di macchine per l’estrazione del caffè che vanno dall’uso commerciale al singolo uso per

Siamo in grado di garantire un servizio e un’assistenza efficace e sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al numero in 3283375731.