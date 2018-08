San Pietro Avellana, tutto pronto per la 29esima fiera del tartufo nero

San Pietro Avellana è pronta ad accogliere i buongustai per la 29esima edizione della Fiera del Tartufo Nero, sabato 11 e domenica 12 agosto 2018. Un’esposizione che quest’anno si consolida all’insegna della qualità, con gli stand imbanditi del tartufo più pregiato, menu di degustazione a tema, eventi collaterali e concerti di grandi artisti, tra cui Alan Sorrenti (il 12 agosto alle 21.00).

San Pietro Avellana come terra di tartufo fa parte dell’associazione nazionale Città del Tartufo, che comprende circa 50 realtà territoriali e istituzionali, e che ha presentato la candidatura come Patrimonio immateriale UNESCO della “cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali”. Francesco Lombardi, sindaco di San Pietro Avellana, è vicepresidente dell’associazione Città del Tartufo. “La Fiera del Tartufo Nero – dice – ci permette di qualificarci ulteriormente in termini di contenuto. Celebriamo il tartufo più pregiato, che identifica il nostro territorio e la nostra regione. E lo facciamo con un evento ormai storico, che attira amanti della buona gastronomia da varie località italiane. Quest’anno, inoltre, in occasione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco di novembre, faremo una tappa intermedia promuovendo il tartufo molisano a FICO di Bologna, il parco agroalimentare più grande del mondo”. L’appuntamento da FICO con le Città del Tartufo sarà il 6 e 7 ottobre 2018. Dunque, la Fiera del Tartufo Nero di San Pietro Avellana, già punto di riferimento per la gastronomia del settore nel centro-sud italiano, punta ad ampliare i suoi orizzonti, anche in vista dell’edizione dedicata al Tartufo Bianco pregiato (24esima edizione il primo weekend di novembre 2018) San Pietro Avellana, immersa tra foreste e nel territorio della Riserva Mab della Biosfera UNESCO, vanta un microclima ideale per la crescita dei preziosi tartufi neri e bianchi, apprezzati in tutta Italia.

GLI ORARI E IL MENU

Sabato 11 agosto gli stand apriranno alle 17.00 e per tutta la sera, il 12 agosto dalle 10.00 del mattino. Non ci saranno solo i tartufi, ma anche altri prodotti e prelibatezze tipiche del territorio. A pranzo e a cena (dalle 12.00 e dalle 19.00 domenica, sabato solo pranzo) sarà possibile, in entrambi i giorni della manifestazione, deliziarsi con un menu degustazione a base di tartufo, preparato da “Le nuove bontà del grano”.

Il menu prevede il primo a base di fettuccine al tartufo o ravioli cacio e pepe al tartufo, il secondo a scelta tra filetto di maiale e scamorza tartufata, poi patate e burro e tartufo, gelato e dessert.

Domenica 12 agosto, inoltre, alle 17.00, si può partecipare ad una coinvolgente gara cinotartuficola, con i raccoglitori e i loro cani alle prese con la sfida alla conquista dei tartufi nel più breve tempo possibile. Una gara amatoriale, diventata un appuntamento fisso della Fiera.

GLI SPETTACOLI

Il cantante Alan Sorrenti, autore tra gli altri successi del brano “Figli delle stelle” e dell’omonimo album, sarà il protagonista della serata del 12 agosto, con un concerto sotto le luci del firmamento. D’altronde, San Pietro Avellana è legata all’osservazione dell’universo, in quanto nel suo territorio c’è l’Osservatorio astronomico Leopoldo Del Re, aperto tutti i giorni.

Alan Sorrenti, maestro del rock progressive italiano, ha festeggiato lo scorso anno l'anniversario della canzone e dell'omonimo album che gli dettero il successo popolare. Alan Sorrenti è stato pioniere della musica funky e dance in Italia. Al suo concerto, seguirà il dj set di Alex Spagnoli, per ballare per tutta la notte. L’11 agosto, invece, dalle 21.00, i visitatori potranno assistere allo spettacolo del comico e attore Dario Cassini, che si è distinto il televisione nelle divertenti trasmissioni Zelig e Colorado, e che conduce un programma radiofonico su Radio Kiss Kiss. La Fiera del Tartufo di San Pietro Avellana è organizzata dal Comune di San Pietro Avellana con la Pro loco Ad Volana. Si fregia del marchio dell’associazione nazionale “Città del Tartufo”.