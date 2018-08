Prodotto Topico:protocollo tra scuola, comune e regione.L’Istituto Alberghiero di Agnone sede nazionale delle proclamazioni del Prodotto Topico

L’appuntamento di sabato 11 agosto 2018 è stato davvero importante per il Prodotto Topico, evento di grande successo che porta in varie tappe alla proclamazione dei prodotti topici. Infatti oltre alla manifestazione lungo il centro storico di Agnone, c’è stato un importante incontro presso la sala consiliare del Comune di Agnone in cui, grazie a Orazio Di Stefano organizzatore del Prodotto Topico, dopo varie edizioni di grandissimo successo, si è riusciti a redigere un Protocollo d’intesa di valorizzazione del Prodotto Topico tra: il sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio, la dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo “G. N. D’Agnillo “ di Agnone Tonina Camperchioli, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Anna Paola Sabatini, l’assessore della Regione Molise Roberto di Baggio e Orazio Di Stefano, con la finalità di rendere l’istituto alberghiero di Agnone sede nazionale delle proclamazioni del prodotto topico. L’incontro, arricchito anche dagli interventi di Gianfranco Di Pasquo, docente dell’alberghiero e membro del comitato scientifico di Abitare i Luoghi e Graziano Marcovecchio Presidente di Pilkington Italia – Nsg Group, ha messo in evidenza come sia importante creare una sinergia nuova tra enti, istituzioni e prodotti topici di vari territori,per dare una maggiore scientificità alla proclamazione dei vari prodotti, con la professionalità di un istituto alberghiero prestigioso come quello di Agnone che periodicamente avrà l’importante compito di ricevere la candidatura dei prodotti e certificarne la validità. Solo i prodotti topici che saranno validati dall’istituto alberghiero potranno partecipare alle edizioni del 2019. In questo modo l’evento di grande successo avrà un livello più elevato, sempre nell’ottica di dare valore ai sapori antichi della tradizioni della comunità, di fare rete, condivisione, di unire la diversità, di valorizzare le risorse, i prodotti e le persone che con grande impegno e passione vogliono offrire prodotti di elevata qualità.

Dopo la firma del protocollo, nella splendida cornice del centro storico di Agnone si è tenuto il Prodotto Topico con la partecipazione di varie comuni provenienti oltre che dall’Abruzzo e Molise anche dalla Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Calabria, Sicilia e Sardegna, mettendo in sinergia sapori e saperi, culture, colture, gastronomia, tradizioni, territorio, passione individuale e collettiva.

La giuria del prodotto topico di Agnone, composta da : Giuria Rai Pascale, Graziano Marcovecchio, Rosaria Spagnuolo, Tonina Camperchioli, Redigolo Toma, Edmondo Amicarelli, Agostino La Rocca, Giuseppe Di Martino, ed Ettore Fiorito ha declamato vincitori : il Raviolo Scapolese; i Fegatini di Agnello, patate e pane casareccio di Agnone; il Caciocavallo Impiccato di Alfedena e la Pizza Genuina di Castellato.