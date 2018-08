13/o festival del peperoncino piccante. Evento dal 23 al 26 agosto, tavola rotonda su cucina afrodisiaca

CHIETI,- Al via da oggi 23 Agosto, con una tavola rotonda su peperoncino e cucina afrodisiaca curata da Arga Abruzzo (Unaga-Fnsi), gruppo di giornalisti che si occupa dei settori alimentare, enogastronomia e ambiente, la 13/a edizione del festival del peperoncino piccante a Filetto (Chieti).

"Questa quattro giorni al 'peperoncino' - spiega il consigliere nazionale Unaga e autore del libro 'La Cucina Afrodisiaca', Ugo Iezzi - è davvero una bella iniziativa dell'Accademia Abruzzese del Peperoncino Piccante, prontamente recepita dal comune di Filetto. Un'opportunità per tutti coloro che si vorranno avvicinare a queste serate con animo spensierato per gustare qualche buon piatto nostrano e apprendere qualche informazione supplementare sulle proprietà del nostro 'lazzaretto'.

Per il vicepresidente nazionale vicario Unaga, Donato Fioriti, "Filetto, da sempre conosciuta per la vicinanza al peperoncino, ha confezionato quattro serate di livello extra territoriale, con buon gusto e qualità, tanto organizzative, quanto dei prodotti della nostra terra, un'appuntamento da non perdere". "Aggiungo - conclude - che stiamo valutando di fare di questa kermesse, un evento nazionale, se gli amici dell'accademia del peperoncino e del comune di Filetto acconsentiranno, rendendo per tre giorni Filetto capitale nazionale della cucina afrodisiaca al peperoncino, con degustazioni con chef di valenza nazionale, che non mancano anche nel nostro territorio, e dibattiti con firme nazionali di primissimo piano del settore della stampa enogastronomica".