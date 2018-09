Organizzata dalla Pro-loco Terventum,torna per la sesta edizione la sagra dei cavatelli,a Trivento (CB)manifestazione che chiude il calendario degli appuntamenti estivi. Martedì 11 Settembre a partire dalle ore 20:30 in Piazza Cattedrale a Trivento degustazione di menù a base di cavatelli, preparati i rigorosamente a mano! Oltre i gustosi cavatelli tanti altri prodotti da degustare:salsicce alla brace, ciligiene di mozzarelle, pesche al vino. Luci, colori, musica da ballo, oltre al buon cibo e buon vino, allieteranno la serata per il piacere dei numerosi amatori della sagra dei cavatelli.