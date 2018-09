Pronti 70 Kg di cavatelli per la sagra di Trivento , 11 Settembre. Nel pomeriggio la processione "a mezza terra" di Sant'Emidio

Dieci persone di tutte le età impegnati da giorni a impastare, cavare circa 70 Kg di cavatelli per la sagra di Trivento che si terrà in piazzetta, l'11 Settembre a partire dalle 20.30. La scelta per il condimento dei cavatelli è duplice con tipici sughi triventini. Altre prelibatezze saranno a dsposizione dei buongustai che per questa speciale sagra afferiscono anche da fuori regione. La sagra serale a Trivento sarà preceduta dalla processione che si svolgerà nel pomeriggio " a mezza terra" di Sant' Emiidio con partenza da Piazza Cattedrale, proseguendo per Via Roma, Via Torretta, verso la salita della Fonte Santa Maria, salita del seminario e il rtorno nella Cattedrale. Perciò l'11 settembre festa religiosa e civile