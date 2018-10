Alto Molise, raccolta delle mele cotogne:è tempo di cotognata

Melo cotogno è uno dei più antichi alberi da frutto conosciuti: era coltivato già nel 2000 a.C. dai Babilonesi, tra i Greci era considerato frutto sacro ad Afrodite , dea greca della bellezza e dell'amore . L'acido malico conferisce a questo frutto proprietà antinfiammatorie a carico dell'apparato digerente mentre la pectina favorisce la motilità intestinale e aiuta a tenere sotto controllo il colesterolo cattivo e la glicemia, favorendo la prevenzione di malattie cardiovascolari e proteggendo il cuore ( grazie al potassio che favorisce la regolarità del battito cardiaco e agli antiossidanti e le fibre che aiutano la rigenerazione delle pareti arteriose ), combatte la stanchezza. Inoltre la mela cotogna ha proprietà emollienti, antibatteriche, rinforza il sistema immunitario ed è utile in caso di anemia La mela cotogna è anche ricca di sali minerali e vitamina A, B, C e PP, inoltre contiene pochi zuccheri ed ha un basso contenuto calorico: 26 calorie per 100 grammi di prodotto, è quindi adatta a chi vuole dimagrire e a chi soffre di diabete.

Ricetta originale della cotognata

INGREDIENTI PER 30 QUADRETTI

1,5 kg di mele cotogne (1 kg al netto della buccia)

700 grammi di zucchero

Succo di 1 limone

PROCEDIMENTO

Lavare le mele, sbucciarle perfettamente e tagliarle a pezzi, dopo aver eliminato il torsolo e tutti i semi; Sistemare le mele dentro una pentola dai bordi alti, riempirla di acqua e portare ad ebollizione; Ridurre le mele in purea usando un frullatore ad immersione e sistemarle in una pentola alta insieme al succo del limone e allo zucchero. Cuocere per circa 30 minuti, ovvero fin quando prendendo un cucchiaio di purea questa non scenderà ma resterà ferma sul cucchiaio. Oliare degli stampini o una teglia rettangolare bassa, versare la polpa e se necessario livellare. Lasciar raffreddare e maturare la cotognata per almeno 24 ore. Una volta trascorso il tempo di raffreddamento, toglierla dagli stampi oppure dalla teglia rettangolare, eventualmente tagliarla a dadi o fette e servirla.

Tempo di preparazione: 27 ore