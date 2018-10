Alto Molise:autunno, arrivano le zucche, belle , buone e tante

Siamo in autunno, stagione di colori, profumi e frutti prelibati, tra i quali un simbolo indiscusso: la zucca.

Questa pianta della famiglia delle Cucurbitacee (parente di zucchina, cetriolo, melone e anguria) comprende oltre 400 varietà in tutto il mondo e si distingue per la versatilità dei suoi utilizzi, che non si limitano all’alimentazione.

Ecco cosa possiamo ricavare da un frutto così speciale.

Proprietà benefiche

Calorie pressoché inesistenti, beta-carotene, fibre e vitamine sono solo alcuni degli aspetti positivi che rendono questo frutto un toccasana di stagione.

Piatti prelibati

La polpa arancione della zucca (soprattutto del genere Cucurbita), che a seconda della varietà può essere zuccherina, compatta, fibrosa o aromatica, si presta a svariate preparazioni… Ripieno per tortelli, al forno, minestra, risotto, torte ma anche spaghetti e chi più ne ha più ne mangi!

Decorazione e fai da te

Le zucche non sono solo buonissime. Alcune varietà meno commestibili presentano forme, dimensioni e colori stravaganti (a serpente, a stella, a fungo ecc), il perfetto centrotavola per efficaci addobbi d’autunno.