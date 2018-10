Vastogirardi:il Meleto Sabelli, il più in quota dell'Appennino

Vastogirardi 6 Ottobre 2018 presso la palestra scolastica si è svolto il convegno Agricoltura sana+corretta Alimentazione=elisir di lunga vita.

Incontro Organizzato nnino che ha fatto questa scommessa vincente un paio di anni fa e adesso sta raccogliendo copiosamente i frutti di questo impegno.Un meleto che si trova in località Monti , si estende su 7 ettari di terreno e in cudalla famiglia Sabelli proprietaria del meleto più in quota dell'Appei si producono 4 qualità di mele.

Presenti anche le scolaresche della scuola secondaria del plesso di Carovilli e dell'Agraria di Caste di Sangro .Ha aperto il convegno il Sindaco Lucia Masciotra e ha moderato l'incontro l'assistente tecnico area comunicazione Regione Molise Tiziana Cucaro, a seguire gli interventi dell'Assessore regionale Luigi Mazzuto, il Dottor Dante Rosati dell'ARSEM Molise, il Dottor Pachioli Silverio dell'ITA Scerni (Ch),

Il produttore di Fossalto (Cb) Giovanni Ciarmela e per chiudele il produttore di Vastogirardi Franco Sabelli. Un convegno che ha illustrato tutte le potenzialità che questa terra offre,una terra abbandonata ma che invece è di qualità ottimale per la produzione agro-alimentare, e ha evidenziato la grandissima e superiore qualità dei prodotti che possono derivarne, è emersa ancora la necessità di fare rete, del ritorno all'agricoltura soprattutto da parete dei giovani, e l'appello e la richiesta alla politica di incentivare e incrementare fondi per appoggiare i progetti che possono essere realizzati

.Accorato l'appello del giovane produttore Franco Sabelli ai ragazzi presenti con l'invito al ritorno all'Agricoltura e alla nostra terra portando a esempio la propria esperienza.Una scommessa davvero vinta !