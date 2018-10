Asciano(SI) Concorso nazionale “Crudi in Italia”: Fonte Luna di Vastogirardi 1 ^ CLASSIFICATO , caciocavallo stagionato 12 mesi

Domenica 7 ottobre alle 10.00, presso il museo Civico, Archeologico Palazzo Corboli di Asciano (Si), sono stati assegnati i premi ai vincitori del Concorso nazionale del caseario a latte crudo “Crudi in Italia”.

L'evento, che ha visto la partecipazione di aziende casearie da tutta Italia, è stato realizzato dall’Associazione Cuochi Alta Etruria assieme a Comune di Asciano (Siena), Regione Toscana, Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Siena, Azienda Usl Toscana Sud Est ed il supporto pratico della Fic (Federazione Italiana Cuochi) e dell’Urct (Unione regionale Cuochi Toscani), dell’Associazione Cuochi Senesi, che il 13 e 14 organizzerà a Siena la Festa Nazionale del Cuoco, e dell’Azienda di food service Sapori di Toscana.I partecipanti hanno inviato un campione dei loro prodotti che successivamente è stato collocato nelle categorie di appartenenza e reso completamente anonimo attraverso un codice alfanumerico casuale

Il caseificio Fonte Luna, dopo aver ricevuto lo scorso anno il Premio Speciale di Eccellenza sul caciocavallo stagionato 12 mesi, ha ricevuto il premio di 1 ^ CLASSIFICATO , caciocavallo stagionato 12 mesi, con l'inserimento per l'uso del marchio " ECCELLENZA DI GUSTO 2018 " Il premio è motivo di vero orgoglio per l'azienda casearia Fonte Luna considerando che nel territorio Senese, Alto Grossetano e Viterbese è il formaggio pecorino che la fa da padrone.

Celestino Di Lucente, fra i fondatori del caseificio, esprime la sua soddisfazione per il premio ricevuto affidando le sue dichiarazioni ai social:

"Siamo risultati primi nella categoria stagionati , tra diversi altri produttori di provenienza di altre regioni. E un riconoscimento che vogliamo condividere con tutto il team Fonteluna ed in modo particolare con il ns. maestro casaro Giovanni. Come caseificio Fonteluna vogliamo continuare a mantenere l'originalità del prodotto ancora lavorato con metodo artigianale e con latte di qualità,mantenendo una nicchia di mercato/clienti ,che sappia riconoscere e apprezzare la qualità dei nostri prodotti , non assimilabile ai cosiddetti " cibi spazzatura ". Proprio per mantenere l'originalità/qualità del prodotto , noi utilizziamo solo latte di provenienza di stalle situate nel territorio di Agnone e Vastogirardi ,come latte di qualità. Ci scusiamo se delle volte non riusciamo a soddisfare le tante richieste , questo è dovuto al fatto che la nostra produzione è molto limitata".