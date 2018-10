Agnone, amore per il paese e la ristorazione tre giovani aprono "La Panonda"

Tre giovani, due ragazze, Roberta e Chiara Sarnataro sorelle e un ragazzo Mirko Salvatore costituiscono una società e decidono di diventare imprenditori di se stessi. Rilevano una attività di ristorazione posta nel centro agnonese e si mettono in gioco, nel paese dove vivono e che non vogliono abbandonare. I tre ragazzi non sono neofiti della ristorazione, hanno sulle loro giovani spalle anni di formazione professionale, gavetta da dipendenti. Roberta e Chiara specializzate in operatrici di sala, Mirko aiuto cuoco.

Il locale, "La Panonda", ristorante pizzeria è stato inaugurato Domenica 21 Ottobre. Veniamo accolti da Roberta e Chiara in un locale ampio, luminoso , arredato con gusto ed eleganza. Lo chef Gionatan Olando con Mirko e Luca Catalano, aiuti chef, propongono piatti per tutti i gusti, dai tradizionali locali della cucina molisana, primi e secondi ricercati, un misto tra tradizione e originalità ma la base di tutti i piatti e' la freschezza degli ingredienti e i prodotti D.O.C.

Il servizio delle sorelle Sarnataro è impeccabile, sorriso, cortesia, tempi di attesa giusti, prezzi contenuti. Come non augurare tutto il bene del mondo a questo gruppo di coraggiosi ragazzi e ragazze? Ma forse oltre che augurare loro successo e affermazione nell'attività che svolgono, bisognerebbe adottare provvedimenti legislativi, fra l'altro leggi in attesa di essere approvate, che agevolano l'apertura di nuove attività ad opera di giovani, a partire dalla fiscalità agevolata per le imprese nelle aree interne del paese e premiare chi ha il coraggio di rimanere e rischiare sui nostri territori.

Auguri da Altomolise.net

La Panonda

lapanondasrls@tim.it

Agnone

https://www.facebook.com/pg/La-panonda-290025764935593/about/?ref=page_internal