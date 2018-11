Mastro panettone in Festa. Piazzamento d'onore a Turi per la dolciaria Labbate-Mazziotta di Agnone

I migliori panettoni artigianali d’Italia sono stati premiati oggi lunedì 5 novembre 2018 presso Villa Menelao a Turi (BA), incantevole location scelta quest’anno per l’evento finale della seconda edizione di “Mastro Panettone”, manifestazione organizzata da Goloasi.it che riunisce maestri pasticceri provenienti da tutta Italia per scegliere e premiare il panettone artigianale più buono dell’anno nelle categorie “Miglior panettone artigianale tradizionale” e “Miglior panettone artigianale creativo al cioccolato”. Al prestigioso concorso nazionale hanno partecipato i fratelli Labbate , Michele e Andrea maestri pasticcieri, della dolciaria Labbate- Mazziotta di Agnone, che hanno conquistato posizoni d'onore in entrambe le sezioni concorsuali come da loro stessi annunciato a pochi minuti dalle premiazioni "siamo tra i 15 panettoni più buoni d’Italia con il panettone tradizionale. Confermato il primato dell’anno scorso con il panettone al cioccolato più buono del Molise"



Ben 100 i panettoni tradizionali in concorso e 90 quelli al cioccolato, prodotti da pasticcerie artigianali di tutta Italia, che la giuria ha dovuto valutare nell’edizione 2018 di “Mastro Panettone”. 17, inoltre, i tradizionali e 20 quelli al cioccolato che sono stati valutati in occasione della finale del 5 novembre, quando al giudizio dei professionisti del settore si è aggiunto anche quello della giuria popolare di qualità, per stabilire i migliori panettoni artigianali d’Italia dell’anno.

Complimenti a Michele e Andrea, ottimo premio che aggiunge prestigio alla nota e apprezzata pasticceria