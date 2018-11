Andrea Labbate al Ducale di Genova: arriva una moto spaziale di 200 kg di cioccolato, con assaggi per bambini

La pasticceria Labbate-Mazziotta anche quest'anno è protagonista con il maestro pasticciere Andrea Labbate, sabato 24 e domenica 25 novembre 2018, dalle 9 alle 18, nell'altrio di Palazzo Ducale a Genova di un evento strordinario dedicato ai più piccoli

Nei due giorni viene terminata ed esposta una moto spaziale di 200 kg di puro cioccolato. In programma un laboratorio live con produzione di stelle e tavolette di cioccolato finissimo, vendute a favore della Band degli Orsi

.Andrea Labbate con altri pasticceri e volontari,in questi due giorni, porta i visitatori in un viaggio nello spazio e svelano i segreti della "moto" in cioccolato. Tutti i bambini che vanno a trovare questa golosa moto spaziale, possono far volare aerei di carta e ricevono un assaggio gratuito di cioccolato.