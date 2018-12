Lo Slow Food torna nell'Area del Volturno

Il 19 dicembre presso la Palazzina Liberty di Venafro ha avuto luogo l'assemblea di costituzione della Condotta Slow Food Alto Volturno. La necessità che nel nostro territorio si desse nuova vita all'associazionismo d'eccellenza è stata sentita dai numerosi soci che hanno aderito alla neo costituita Condotta. Durante l'assemblea i soci hanno approvato lo statuto ed eletto il Comitato che muoverà i primi passi in seno all'evento organizzato da Venolea 2018 (29 e 30 dicembre). Alle ore 15:00 del 30 dicembre avrà luogo presso la Palazzina Liberty il Laboratorio del Gusto "Dall'olivo ai mille volti dell'olio", degustazione guidata dell'olio evo e dei prodotti tipici del Made in Italy rivisitati in "chiave d'olio". I soci Slow Food potranno apprezzare i prodotti dolciari caratteristici del Bel Paese quali panettone e gelato, realizzati utilizzando l'olio d'oliva, ma anche novità gastronomiche come le olive glassate al cioccolato. In occasione di Venolea, la Condotta sarà felice di accogliere nuovi soci, predisponendo uno spazio adibito al tesseramento.