Marmellata di bacche di rosa canina. Ricetta e preparazione di Ippolita

Ippolita Spatoliatore una signora di Agnone appassionata di ricette naturali a base di erbe, fiori, frutti, bacche da flora selvatica. L'alto Molise è un territorio incontaminato dove la flora selvatica cresce nelle migliori condizioni possibili. Oggi Ippolita ci propone la ricetta di marmellata di bacche di rosa canina. La preparazione richiede dei tempi lunghi ma i risultati sono eccellenti

La marmellata di rosa canina, o rosa spina, è una conserva molto pregiata e ricca di proprietà benefiche per l’organismo. La rosa canina si trova a fine estate in tutto il territorio nazionale. Cresce ai margini dei terreni boschivi e nei terreni non coltivati. Ha un’elevata concentrazione di vitamina C, molte volte superiore a quella contenuta negli agrumi, ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Realizzare la marmellata i rosa canina in casa è un procedimento piuttosto lungo ma con una resa davvero eccezionale. In cucina la rosa canina è utilizzata anche per la preparazione di liquori, sciroppi e infusi, ottimi alleati per curare il mal di gola o sintomi del raffreddore. Scegliete sempre delle bacche mature, in questo modo l’eliminazione dei semi e della peluria interna, sarà più semplice.

PREPARAZIONE MARMELLATA DI ROSA CANINA

Lavate e mondate le bacche di rosa canina eliminando i piccioli neri. Con un coltellino affilato dividete ogni bacca a metà ed estraetene i semi e la peluria. Sciacquate nuovamente le bacche mettendole in un colino sotto l’acqua corrente. Pesate per sicurezza le bacche in modo da aggiungere la giusta proporzione di zucchero che è pari alla metà del peso finale delle bacche