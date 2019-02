Prodotto topico all'Alberghiero di Agnone: proclamati la pasta alla mollica di San Martino in Pensilis e i cavatelli alla ventricina di Mafalda

Si è svolta stamattina all' Alberghiero di Agnone la terza cerimonia di proclamazione del Prodotto topico 2019. Nel corso della manifestazione, sono stati proclamati: la pasta alla mollica di San Martino in Pensilis e i cavatelli alla ventricina di Mafalda.

La pasta alla mollica si aggiunge alla pampanella, proclamata nel 2014 a San Martinoin Pensilis e i cavatelli si aggiungono alla polenta con salsiccia, proclamata sempre nel 2014 a Mafalda.

Le richieste sono arrivate dal Carro dei giovanotti per San Martino in Pensilis, tramite l' assessore alla cultura Celeste Vitale e Maria Giovanna Belpulsi, e dall' Agriturismo Colle Bianco, tramite il titolare Nicola Clissa, per Mafalda.

I due primi piatti sono stati degustati dai tanti studenti presenti ed accompagnati con una buonissima falanghina del Molise, la Fannia di Campi Valerio, presentata dalla nota sommelier di Isenia, Maria Cataldi.

