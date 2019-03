Cucina, all'Hotel Dora di Pozzilli l'ottava edizione di Mari e Monti: ospite di eccezione Andy Luotto

Carrellata di nomi prestigiosi con artisti di fama nazionale, quelli presenti all'8^ Edizione di Mare e Monti per arricchire il progetto fortemente ideato e voluto dal noto chef molisano Domenico Ruggeri, uno dei nostri migliori cuochi affermato a livello nazionale ed internazionale. Infatti, essendo il concorso itinerante, questa ottava edizione sarà ospitata nelle sale dell'Hotel Dora di Pozzilli il prossimo 2 aprile, dove, a farla ancora una volta da padrone saranno i sapori del nostro mare adriatico e quelli forti e succulenti delle nostre montagne. Ben venti, ci dice Domenico Ruggeri, saranno gli chef presenti da tutto il Molise per contendersi lo scettro del primo posto dopo essersi destreggiati con maestria con le varie pietanze che vanno dal tartufo al caciocavallo, ai salumi al pesce per non parlare dei vini tutti esclusivamente molisani. Tra gli ospiti d'eccezione, ha continuato Ruggeri, che saranno presenti all'evento grazie all'intercessione di Maurizio Varriano, ci saranno Andy Luotto e gli straordinari artisti Lino Rufo e Rossella Seno, personaggi questi molto apprezzati dal pubblico italiano. Anche quest'anno, ha proseguito Ruggeri, ho voluto riproporre l'unico concorso gastronomico tutto molisano con degli accorgimenti che seguono l'evolversi della cucina Mediterranea. Naturalmente, ha concluso lo chef Ruggeri, è prevista una cena di Gala dalle ore 21,00 allietata per l'appunto dal mitico Lino Rufo e dalla straordinaria Rossella Seno, nonché dal funambolo Andy Luotto. Mangiare bene è un'arte, i posti sono limitati. Per prenotare: 0865908006 hotel dora oppure 3389599706.