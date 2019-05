Da portare in tavola in primavera, le ortiche si trasformano in un delizioso ripieno per tortelloni e ravioli, o si adattano a pasta e frittate

Tenuta a debita distanza a causa del suo effetto urticante, l’ortica è in realtà una pianta medicinale ben nota nella tradizione erboristica. Fin dall’antichità era usanza raccogliere l’ortica prima della primavera inoltrata, quando veniva sfruttata in cucina, ma anche per i poteri curativi, per esempio nei rimedi contro i reumatismi. Perché utilizzarla? I motivi per riscoprire l’ortica sono tanti, senza contare la sua utilità per i ripieni o come condimento della pizza: inusuale, all’insegna del colore, stuzzicante.

Come raccogliere le ortiche

Ricordate che solitamente sono i germogli più nuovi a essere raccolti. Preparate un paio di guanti, forbici e un cestino dove riporre le ortiche. L’ideale è scegliere ortiche di montagna o quelle cresciute in terreni dove le piante siano lontano da traffico e smog. Consumata fresca, l’ortica è ricca di benefici per la salute, tuttavia sarà necessario attendere circa 12 ore affinché perda il potere urticante, che si abbassa quando la pianta è lasciata in ammollo nell’acqua per alcune ore. Se invece le fate seccare a testa in giù, potrete utilizzarle per un infuso altamente depurativo. Per cucinarle potete tagliare le cime e qualcuna delle foglie situate più in basso, quindi sciacquatele e sbollentatele.

Ricette con l’ortica

Avete mai provato l’ortica sulla pizza? In regioni come l’Emilia Romagnacapita di frequente anche di trovarla nel menù di ristoranti e trattorie. Viene usata, infatti, per il ripieno dei tortelloni insieme alla ricotta: l’effetto non è solo cromatico, bensì aggiungerà un gusto delicato e insolito. Potete utilizzare l’ortica anche per condire la pasta, per esempio unendo pinoli e parmigiano, oppure mescolarla insieme alle patate ottenendo deliziose polpette, torte salate, gnocchi o ravioli da saltare in padella insieme alle erbe aromatiche e una spolverata di pepe. Fra le ricette di primavera da provare il risotto o gli spaghetti alle ortiche fresche, oppure una variante delle lasagne, in cui aggiungere ricotta e formaggio filante. Se desideri una frittata diversa dal solito perché non sperimentare un battuto di ortiche? Porterà il profumo della bella stagione direttamente sulla tua tavola.