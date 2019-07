Prodotto Topico le finali tra Abruzzo e Molise

Le finali topiche, quest’ anno, “partono” sul lungomare di San Salvo Marina ed arrivano a San Salvo centro, passando per Casalbordino, Montenero di Bisaccia ed Agnone. Ed in ognuna di queste località sarà possibile “incontrare e degustare” oltre cinquanta prodotti topici.

Come detto si parte sul lungomare (sud) di San Salvo Marina, il 13 e 14 di luglio. Due settimane dopo, cioè il 27 di luglio, sarà la volta di Casalbordino (centro storico). Quindi due tappe nel Molise: il 4 agosto al centro di Montenero di Bisaccia ed il 16 ad Agnone. Infine si tornerà, per chiudere la stagione topica, a San Salvo centro domenica 25 agosto.

Circa le località scelte, quest’ anno sperimenteremo la due giorni su un lungomare: in passato avevamo sempre puntato “solo” ai borghi, ma ora abbiamo compreso che anche le marine (in questo caso, quella di San Salvo) meritano di ospitare i nostri eventi. Inoltre, per la prima volta “approderemo” al centro di Montenero di Bisaccia, peraltro in concomitanza con l’arrivo di “Cammina Molise”. Ovviamente confermeremo località diventate tradizionali per noi: il centro storico di Agnone (per la quarta volta), di Casalbordino (per la terza volta) e di San Salvo (per la seconda volta).

Sia nelle località “nuove” che in quelle “consolidate” ci saranno novità ulteriori: una festa con Martufello a Casalbordino, una trasmissione televisiva di Vincenzo Oliviero a Montenero, piatti greci, portoghesi e brasiliani ovunque, oltre almeno venti nuovi prodotti topici: dieci li abbiamo programmati lo scorso inverno all’ Istituto alberghiero di Agnone e dieci sabato scorso alla Società operaria del Mutuo soccorso.

Di seguito l’elenco delle località e dei prodotti in degustazione, che saranno giudicati dalla Giuria presieduta da Raimondo Pascale e Graziano Marcovecchio:

SENEGAL, i prodotti africani MAROCCO, il cous cous MAROCCO, il the CALABRIA, il suino nero SANT’AGATA DI ESARO (CS), la soppressata calabrese SICILIA, gli arancini SICILIA, i cannoli siciliani SICILIA, la caponata PORTOGALLO, il bolinho de bacalau BRASILE, il cuscus paulista GRECIA, la moussaka PORTICI, il babà e la pastiera napoletana SANT’ELIA A PIANISI, tagliolini e fagioli MAFALDA, i cavatelli alla ventricina MAFALDA, la pasta aglio, olio e teca FOSSALTO, il farro SAN MARTINO IN PENSILIS, pasta con la mollica SAN MARTINO IN PENSILIS, pampanella SAN MARTINO IN PENSILIS, sottoli BONEFRO, le confetture MONTEFALCONE, i ravioli ripieni con carne di capra AGNONE, i formaggi JELSI, il baccalà fritto coi peperoni MONTAGANO, il pomodoro rosso MONTENERO DI B., bocconi di ventricina allo spiedo ACQUAVIVA COLLECROCI, i kolaci TRIVENTO, le c’pp’lieat ROCCAVIVARA, lu cill de la Rocc PIETRABBONDANTE, le scrippelle ROCCAMANDOLFI, il pecorino PETRELLA TIFERNINA, il miele CASTELMAURO, lu cill CASTEL DEL GIUDICE, succhi e confetture di mele biologiche CAMPOBASSO, birra e prodotti alla canapa MIRABELLO SANNITICO, la salsiccia e la soppressata molisana LUPARA, il salume Sant’ Antonio SCERNI, i ravioli alla ventricina e le panelle alla ventricina ALTINO, il primo al peperone dolce VASTO, cavatelli in guazzetto vastese VASTO, pallotte cacio e ova in guazzetto vastese SAN SALVO, le sagnitelle SAN SALVO, le tisane (allo stand del libro) POLLUTRI, li ndurcillun POLLUTRI, gli arrosticini POLLUTRI, le pesche al vino POLLUTRI, il vino LENTELLA, la porchetta ATESSA, le polpette di capra con fico reale FRESAGRANDINARIA, il formaggio arrosto e gli hamburger CASACANDITELLA, le ciammaiche e la trippa FOSSACESIA, il ciff e ciaff di ventricina del Caminetto CUPELLO, carciofini sotto l’ olio di Olearius PALOMBARO, le pizzette di solina con capocollo TUFILLO, la pizza fijita CASTELLALTO, la pizza CASALBORDINO, il caciocavallo impiccato e le bruschette con pancetta di maiale CASALBORDINO, i tarallucci CASALBORDINO, il vino ROCCASPINALVETI, le scrippelle COSTA DEI TRABOCCHI, la genziana RIPA TEATINA, il genzianotto LANCIANO, la “sangria” alla lancianese

Orazio Di Stefano