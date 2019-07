Prodotto Topico, la prima serata a San Salvo. Grande richiesta per le per scamorze e i caciocavalli agnonesi

Si è conclusa la prima serata del " Il Prodotto Topico " un vero successo con bagno di folla e istituzioni presenti. Presenti i prodotti enogastronomici agnonesi degustati e apprezzati da tanti.

Una macchina organizzativa sempre più perfetta a supporto di una idea che sta risultando nel tempo più che vincente. L’associazione, RicercAzione, presieduta dal Dottor Di Stefano ha creato un format che partendo dal cibo permette di fare un “viaggio” nei sapori, nei colori e nelle culture delle varie zone del comprensorio, dell’ Italia e del Mondo. Il Prodotto Topico è sotto il profilo antropologico e culturale una manifestazione di massima valenza e in quanto tale bene fanno le amministrazioni che decidono di accettare l’invito di poter effettuare nei loro comuni questa kermesse. Gli attori principali sono i produttori, taluni attività enogastronomiche normalmente in essere e in commercio, altri associazioni comunitarie, intenti nello scopo di promuovere i loro territori e le loro tipicità. Il Prodotto Topico non è una semplice sagra o la “sagra delle sagre” ma un’ idea da capire, sponsorizzare e portare avanti perché potrebbe essere un forte ausilio per il settore turistico e fare da volano per tutto il settore agroalimentare. Ad oggi l’obiettivo è ancora quello di rafforzare la Rete del Topico e siamo certi che il Dottor Di Stefano saprà come incrementare per sublimare questo concetto, supportato dalle stesse comunità che riescono a capire la Topicita’ delle loro stesse Tipicità.