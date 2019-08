Prodotto Topico ad Agnone grande affluenza di pubblico ma rifiuti sparsi lungo il corso principale

Cestini stracolmi di rifiuti, piatti di plastica disseminati per strada. Triste spettacolo offriva questa sera Agnone durante la manifestazione del Prodotto Topico lungo il corso principale della cittadina altomolisana . La manifestazione oramai al terzo anno di degustazione ed esposizione di piatti provenienti da più regioni italiane compresa la Sicilia e la Calabria ha visto la presenza di numerosi turisti e residenti che affollavano il tratto di strada che ospitava gli stand gastronomici con lunghe code per le degustazioni. Ma qualcosa non ha funzionato nell'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti come dimostrano le foto scattate lungo il corso principale. Probabilmente l'organizzazione era compito della ditta appaltatrice del comune di Agnone che avrebbe dovuto prevedere grossa affluenza e moltiplicare il numero dei raccoglitori