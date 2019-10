Confcommercio, Paolo Spina:Italian Cheese Award per Franco e Serena Di Nucci ci rende orgogliosi

"Il trionfo del Caseificio Di Nucci agli Italian Cheese Award ci rende particolarmente orgogliosi perché conosciamo le grandi qualità umane e l'impegno di Franco come imprenditore e come storico associato alle nostra Confederazione. A lui porgo le congratulazioni a nome di tutta l'organizzazione per aver portato al successo nella cornice di Veronafiere, un simbolo autentico della nostra cultura gastronomica attraverso la sua rinomata e sapiente lavorazione artigianale in una filiera interamente locale."

Così commenta il presidente Confcommercio Molise, Paolo Spina, la vittoria dell'azienda alto molisana nella produzione del migliore formaggio a pasta filata stagionata d'Italia, nella finale dell'Italian Cheese Awards 2019 di Verona.

"Un appuntamento importante nel quale si premia il talento artigiano, la maestria nella lavorazione, la valorizzazione di materie prime di alta qualità e la promozione dei territori che sono ancora culla di produzioni con latte 100% italiano. Competenze e caratteristiche – conclude Paolo Spina - che da sempre sono state proprie del Caseificio Molisano guidato da Franco e Serena Di Nucci."

Campobasso, 30 ottobre 2019

