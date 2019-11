La 25° Mostra Mercato del Tartufo Bianco Pregiato di San Pietro Avellana (IS) è cominciata il 1° novembre 2019 con i migliori auspici. Circa 40 gli espositori del prezioso fungo (che quest'anno si attesta a circa 1.500 euro a kg) e di prodotti tipici locali, tra salumi e formaggi, mieli del territorio, patate rosse, produzioni biologiche, caldarroste e piatti fumanti, degustazioni e menu con scaglie di tartufo bianco fresco. La Mostra Mercato continua oggi 2 novembre, dalle 10.00 alle 18.00 e domani, 3 novembre, con gli stessi orari, nella piazza principale del paese che si affaccia sui boschi variopinti d'autunno dell'Alto Molise. Il 2 e il 3 novembre nel Museo dell'Alto Molise, l'associazione Dedalo – archeologia e cultura svolge laboratori archeologici per i bambini, a partire dalle 15.00. (Prenotazioni: aps.dedalo@gmail.com) Oggi e domani alle 12.00 arriveranno a San Pietro Avellana anche i viaggiatori del treno storico sulla Transiberiana d'Italia. In caso di pioggia, sono previsti posti al coperto, nella tensostruttura.