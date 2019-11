Gusto-Fagottini al cotechino di passaggio nell'Alto Molise, i ragazzi della 5^ A dell'alberghiero di Agnone selezionati al concorso nazionale dallo chef stellato Bottura

Grande soddisfazione per l'Istituto Alberghiero di Agnone. Il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, con il Patrocinio del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della Regione Emilia Romagna e del Comune di Modena, ha indetto la sesta edizione del concorso nazionale di cucina “Lo Zampone e il Cotechino Modena IGP degli chef di domani”, nell’ambito della IX° edizione della Festa dello Zampone e del Cotechino Modena IGP.

Ebbene il noto istituto alberghiero agnonese ha partecipato al concorso e lo chef stellato Massimo Bottura ha scelto tra i dieci finalisti un piatto preparato dagli studenti della 5^ A per il secondo e terzo posto.che si terrà il giorno sabato 7 dicembre 2019 in piazza Roma a Modena.La ricetta selezionata è: “FAGOTTINI AL COTECHINO DI PASSAGGIO NELL’ALTO MOLISE”. e verrà inserita nel ricettario 2019 del Consorzio

Finalità del concorso sono la creazione di ricette originali e moderne, che mostrino come questi due prodotti, nonostante il forte legame con il territorio di provenienza e con il periodo delle feste natalizie, possano essere consumati tutto l’anno, in tutto il mondo e da tutte le tipologie di consumatori; - valorizzazione e stimolazione della creatività degli alunni e giovani cuochi di domani nell’ideazione di ricette a base di zampone e cotechino; - creazione di abbinamenti innovativi che permettano sia di destagionalizzare zampone e cotechino, sia di sensibilizzare i giovani cuochi a conservare l’identità gastronomica e culturale dei propri territori di origine e provenienza..

Di seguito la comunicazione della soddisfacente notizia giunta all'Istituto Alberghiero:

"Spett.Le Istituto, anzitutto a nome del Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP vorremmo ringraziare tutti gli insegnanti e gli studenti che hanno dedicato tempo ed energie alla creazione di nuove ricette a base di Cotechino e Zampone Modena IGP. Tutte le ricette pervenute sono state sottoposte al giudizio di Massimo Bottura, che anche quest’anno ha riscontrato un altissimo livello per quanto riguarda le proposte pervenute, e verranno tutte inserite nel ricettario 2019 del Consorzio. È con grande piacere che vi comunichiamo che il Vostro Istituto è stato selezionato da Massimo Bottura tra i 10 finalisti che parteciperanno alla finale di Modena in programma per sabato 7 dicembre 2019. La ricetta selezionata da Bottura, elaborata dalla classe 5°A, è: “FAGOTTINI AL COTECHINO DI PASSAGGIO NELL’ALTO MOLISE”. Per consentirci di organizzare al meglio la Vostra partecipazione sarete contattati al più presto per definire i dettagli. Il Consorzio organizzerà il trasporto e, ove necessario, il pernottamento per la notte di venerdì 6 dicembre 2019. RingraziandoVi anticipatamente per la collaborazione e in attesa di contattarVi direttamente con maggiori dettagli, porgiamo i migliori saluti. Cristina Tossi Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP Milanofiori - strada 4 palazzo Q8 - 20089 Rozzano (MI) tel +39 02.8925901 – Mobile: +39 388 6519655"