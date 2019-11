Poggio Sannita, arriva la Bruschettata: l' evento dedicato all'olio novello

L’Associazione Prospera, proseguendo nel suo ricco carnet di appuntamenti, organizza a Poggio Sannita, sabato 30 novembre, a partire dalle ore 17.00, lungo la strada parallela (negli spazi sottostanti la piazza): “La Bruschettata”, evento dedicato al sopraffino olio novello poggese ed alla sua degustazione, accompagnato da fave “arrapàt”, vino, spiedini, tarallucci.

La manifestazione voluta da Prospera per celebrare l’olio, storicamente il prodotto principale e vero tesoro dell’agricoltura locale , avrà il suo clou nell’ambizioso concorso per la proclamazione del miglior olio poggese 2019. Qualificati esperti del settore hanno assaggiato e selezionato in laboratorio nei giorni precedenti “La Bruschettata”, sia prodotti dei due frantoi locali, il “San Cataldo” e “La Sorgente”, sia oli di concorrenti privati. Nel corso dell’evento verrà proclamato il miglior olio dell’anno e saranno attribuiti riconoscimenti a tutti i partecipanti .

Poggio Sannita, 27 novembre 2019