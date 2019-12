 Il Bar-pasticceria e gelateria “Quemado” di Trivento porta alla ribalta nazionale l ” C’PP’LLAT’’

Il C’’pp’llat, dolce tipico natalizio a forma di mezzaluna ripieno di amarena di Trivento, è stato portato alla ribalta nazionale dalla pasticceria “Quemado” di Trivento gestita dal fratelli Giovanni e Roberto Serricchio

Infatti l’Accademia italiana della cucina, fondata Orio Vergani nel 1953, istituzione culturale italiana, ha conderito a Giovanni Serricchio, noto pasticciere di Trivento, il XXXI premio “ Dino Villani “ 2019 per il prodotto artigianale eccellente del c’pp’llat’

L’ambito riconoscimento premia l’impegno, la laboriosità e l’intraprendenza di due fratelli, Giovanni e Roberto, che da oltre un ventennio hanno fatto sì che la loro attività commerciale diffondesse la bontà e la genuinità di questo dolce non solo in ambito regionale, ma anche interregionale e nazionale. Non c’è turista o viandante, che passando per Trivento non acquisti il vassoio di c’pp’llat da riportare a casa o da donare agli amici. Trivento oltre ad essere stata Città dell’olio, attualmente non solo può essere considerata città dell’uncinetto, per la maestria e l’abilità di molte donne, ma deve essere annoverata anche come città del c’pp’’llat in quanto in tutte le pasticcerie è possibile trovare questo dolce dal sapore e gusto meraviglioso. A Giovanni e Roberto, per l’occasione, non solo per il successo del c’pp’llat’, ma anche per l’organizzazione e la gestione della loro attività commerciale gli auguri più sentiti perché contribuiscono a dare e a diffondere una dolce immagine di Trivento e l’invito a continuare a conseguire altri successi perché nella loro corsa ci sono ancora tanti premi della montagna da scalare e vincere. Poiché li ho tenuti entrambi come alunni nella scuola media, conoscendoli bene, sono sicuro che continueranno a pedalare per indossare ancora tante altre maglie rosa.

Ancora auguri ragazzi e “ad maiora”

Il vostro ex prof