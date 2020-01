The best Chef Award 2020, tra i partecipanti inserito anche l' agnonese Pino Bucci

Sulla bacheca social FB di Chef Awards si apprende che lo chef agnonese Pino Bucci è stato inserito come NEW CHEF MEMBER 2020.

Di seguito quello che si legge: "NEW CHEF MEMBER 2020 _ Chef @Pino Bucci - Villa Mangiacane - Firenze BIO: Già a 17 anni inizia a girare nelle varie cucine italiane, incontrando e collaborando con importanti chef Stellati e Maestri della cucina Italiana che gli hanno insegnato veramente tanto. Ha lavorato a Gusto a Roma e poi in varie cucine italiane. Nel 2011 apre il suo ristorante chiuso nel 2017 approdando poi alla corte Parigina. Torna a Sanremo nel 2018 presso il Grand Hôtel & Des Anglais, ed infine riceve la chiamata di Villa Mangiacane Small Luxury Hotels a Firenze. La novità più importante arriva in questi giorni, Selezionato tra i pochi esperti chef nazionali per cucinare piatti speciali agli ospiti nazionali e internazionali del noto festival canoro italiano, il festival di Sanremo".

Importanti novità e grosse soddisfazioni professionali per lo chef nato a Agnone Pino Bucci! CHEF AWARD è una piattaforma nata sui social network, figlia dei tempi moderni, dove condivisioni e visualizzazioni sono lo strumento privilegiato per la creazione di una rete globale di chef, che si autoalimenta sul web per consolidare il proprio prestigio. E nel tempo dunque è maturato nei fondatori il desiderio di concretizzare un’autorevolezza crescente nel panorama delle classifiche internazionali (World’s 50 Best in primis, a tracciare le linee guida per i “competitor”) con una kermesse annuale, che ha tanto il sapore di un gala delle grandi occasioni. La passerella degli chef, sul red carpet d’ordinanza, come quella delle star alla notte degli Oscar.

La kermesse annuale è The Best Chef Awards, premio ideato dall'italiano Cristian Gadau. Sardo, classe 1976, The Best Chef Awards 2019 si è svolto a Barcellona con la proclamazione della Top100 di The Best Chef Award 2019. Pino Bucci è stato inserito nella piattaforma per concorrere a The Best Chef Awards 2020. Pino ti aspettiamo nella classifica dei TOP 100!