Cucina made in Poggio Sannita, le pallotte cacio e ova che affascinano anche gli americani

Il 18 Gennaio a Poggio Sannita dalle ore 19:30 presso Palazzo Ducale, l'Associazione Prospera organizza la Pallottata. Le pallotte cacio e uova – pallotte cace e ove – tipiche di tutti i paesi dell' appennino Abruzzese e Molisano, rappresentano l’emblema di una cucina semplice, basata su ingredienti poveri. Una ricetta in cui si fa addirittura a meno della carne, rimpiazzandola con pane rafferno e pecorino, solo un uovo a legare. Le pallotte si preparano tutto l'anno ma in occasione del carnevale sono obbligatorie. La serata sarà allietata da canti , balli e buon vino di Poggio Sannita. Sicuramente le pallotte saranno un cibo gradito anche per gli americani che sceglieranno di venire in Molise visto che il New York Times mette il Molise fra le 52 mete da visitare nel 2020