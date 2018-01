San Nicolò - Olympia Agnone,i commenti dei tifosi del lunedì: "I numeri dicono che con il cambio tecnico in trasferta siamo peggiorati".

Il commento di un agnonese residente a Bergamo, sulla partita di ieri Domenica 7 Gennaio, San Nicolò- Olympia Agnone:"I numeri dicono che con il cambio tecnico in trasferta siamo peggiorati", questo il succo del suo ragionamento e "non c'è troppo da illudersi nel girone di ritorno in casa nostra"

Di seguito il commento di Vincenzo Fabrizio:

"E va bene ,contestiamo pure il goal , ma il goal poi non è scaturito da azione diretta , sta di fatto che abbiamo una difesa che prende qualche goal a partita, come capita anche a squadre più attrezzate di noi,ma è l'attacco che non ne butta dentro una neanche per errore !

Anche oggi dai collegamenti telefonici di Mauro Marinelli con Telemolise si intuiva che la squadra ha poca propensione a giocare palla a terra ed una volta in svantaggio va in confusione..

I numeri dicono che con il cambio tecnico in trasferta siamo peggiorati.

Con il precedente allenatore mister Candido Bucci alla guida, la squadra aveva raccolto la miseria di 1 punto in 4 partite, subendo sconfitte a Fabriano ,Aquila, Avezzano,il punto è stato conquistato a Castelfidardo .

Con il pur collaudato mister Pino Di Meo al timone, lo stesso misero punto è stato raccolto in ben 6 partite, uscendo sconfitti a Matelica, Vasto,Pesaro ,Sangiustese e San Nicolò , ed il sempre misero punto strappato al Monticelli

.Per essere ancora più chiari con Candido Bucci 4 trasferte 1 punto.con Pino Di Meo 6 trasferte 1 punto, concludendo i numeri ci dicono che in trasferta siamo peggiorati.

Per fortuna e all'attuale tecnico va dato atto che in casa di riffa o di raffa la musica è un pò cambiata, le cose sono andate leggermente meglio ma secondo il mio modesto parere, non c'è troppo da illudersi, in quanto nel girone di ritorno in casa nostra, dobbiamo incontrare tutte le prime della classe: Matelica ,Vis Pesaro ,Vastese Avezzano ,l'Aquila, di abbordabile sulla carta le sole prossime due Fabriano e Castelfidardo ed i ragazzi del Monticelli che spesso qui da noi vengono a fare i fenomeni"

