Valerio Di Tella, il campione molisano della Devils Futsal Chieti c5

La bella favola del molisano Valerio Di Tella: dall'infortunio che poteva compromettergli la carriera alla rinascita, al trionfo e il suo record abruzzese.

Classe 1994, padre e madre di Vastogirardi, ha vissuto a Rieti fino a qualche anno fa, trasferitosi a Chieti per studiare Scienze motorie fa la spola fra Chieti e Vastogirardi a cui è rimasto legatissimo. Ha mosso i suoi primi passi dall'età di 8 anni nelle giovanili del F.C. Rieti fino al 2010, è passato poi al Real Rieti Calcio a 5 serie A dal 2011 al 2014, dove ha giocato nell'Under 21 nazionale vincendo il rispettivo campionato per 2 anni per poi classificarsi tra le prime quattro squadre d'Italia, ha avuto diverse convocazioni in serie A.

Il primo Dicembre 2013 si infortuna gravemente durante una partita con la rottura del crociato collaterale ginocchio sinistro e menisco e la sua carriera sembra seriamente compromessa.. Lo operano ad Arezzo il 13.12.3017 presso il Centro Chirurgico Toscano dal professor Antonio Luigi Del Citerna, il centro dove è stato operato anche Totti per intenderci, gli vengono diagnosticati tempi di recupero lunghissimi e con cautela, ma lui brucia i tempi tanta la passione e la voglia di tornare a giocare, decide di passare il periodo post riabilitazione nel suo paese Vastogirardi dove testardamente si allena da solo e decide di restare a giocare nel Vastogirardi calcio a 5 in C2.

Poi la scelta di Studiare a Chieti dove conosce il Presidente Fabio La Valle che lo vuole fortemente in società con i Devils Futsal Chieti c5, e dove conosce Vittorio Micozzi che diventa suo grande amico e che lo inserisce come allenatore nelle giovanili della società dove è amato tantissimo dai ragazzi che non mancano una partita per fare il tifo per lui. Con Vittorio Micozzi per 2 anni consecutivi a Coverciano hanno rappresentato l'Abruzzo come Responsabili scuola calcio, allenatori Pulcini ed Esordienti, preparatore atletico settore giovanile. e dove hanno ottenuto il premio migliore scuola calcio d'elite di calcio a 5 Con la prima squadra abruzzese invece vince tre coppe Italia Abruzzo, due promozioni dalla D alla C2 e dalla C2 alla C1.

Attualmente primi in classifica con 14 punti sulla seconda sono quindi a un passo dalla serie B. Valerio ha stabilito un record con la partita di ieri è l'unico giocatore in Abruzzo a vincere tre coppe Italia consecutivamente in categorie diverse , e se la squadra sale come sembra in serie B stabilirà ancora un altro record come unico giocatore ad aver vinto le coppe più il passaggio dalla D alla C2 alla C1 alla B in 4 anni e consecutivamente.

La grande forza di volontà lo ha fatto riemergere dal limbo dell'infortunio e lo ha reso più forte e determinato, un bell'esempio di carattere e passione , grazie anche alla sua famiglia, soprattutto al papà Antonio, che lo hanno sempre sostenuto e incoraggiato. aspettando il suo nuovo record con il campionato gli facciamo un grande in bocca al lupo.