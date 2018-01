Oggi incontro a sorpresa con Enrico Sciulli campione Mondiale World Reining Champion 2017, a Staffoli Horses Agnone

Oggi in un incontro del tutto fortuito e fortunato, abbiamo avuto il grande piacere di incontrare Enrico Sciulli, World Reining Champion 2017 nel Campionato del mondo NRHA - National Reining Horse Association categoria 'non pro'.

Alto, dinoccolato, gentilissimo e giovanissimo si trovava in quel paradiso naturale di Staffoli Horses, Agnone IS, il suo habitat naturale. Ha risposto con cortesia alla domada da noi posta sui sui programmi per il futuro

E dichiarava: "Siamo in un periodo di pausa agonistica, le gare riprenderanno a febbraio, nel frattempo mi alleno per affrontarle al meglio, lo faccio qui a Staffoli, dove da piccolo mi hanno insegnato ad amare e cavalcare i cavalli. Sto anche preparando dei puledri della nostra scuderia per le gare di accesso al Reinining"

Il 2017 un anno particolarmente fortunato, e sicuramente fortuna tutta meritata, per il giovane di origini altomolisane che oltre ad aver conquistato il titolo di campione mondiale di Reining Champion 2017, nel "Cremona Fiere REINING FUTURITY E COUNTRY CHRISTMAS", il più importante concorso equestre europeo dedicato alla specialità reining, dove debuttano i cavalli da reining di tre anni, portò al 1° e 2° posto due cavalli nati e allevati presso la scuderia dello Staffoli Horses (Agnone IS) nella specialità del reining no pro.

Enrico ad maiora!