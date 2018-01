Domenica 14-01-2017- Olympia Agnonese- Cerreto Fabriano 1-0 . La squadra di casa conquista i preziosi 3 punti ma non brilla!

Oggi allo stadio Civitelle l'Olympia scende in campo contro la squadra marchigiana dì Cerreto Fabriano. Ambedue le squadre navigano in zona play out ed hanno assoluta necessità di punti per risalire la china. Dovrebbe essere un buon motivo per assistere ad una buona partita. Giornata fredda che non scoraggia gli sportivi Agnonesi che accorrono numerosi a sostenere la propria squadra. La partita inizia puntualmente, il primo quarto d'ora niente di significativo , a parte il batti e ribatti a centrocampo con passaggi errati da parte degli atleti di ambo le squadre, fino al goal dell' Olympia Agnonese al 16° del primo tempo.

Goal realizzato dal giocatore di colore Mady con un ottimo colpo di testa su angolo calciato dalla sinistra del portiere. La partita prosegue fino alla fine del primo tempo stancamente senza azioni degne di rilievo. Salvo sul finire del tempo un guizzo di Niang, altro neretto della squadra Agnonese, che favorito da un podio di svarioni della difesa avversaria, riesce a servire il 10 Ferraro al centro dell'area che, da buona posizione sbuccia il pallone, favorendo l'intervento del portiere

. Finisce il primo tempo con l'Olympia Agnonese in vantaggio. Meno male, di solito siamo costretti a rincorrere. Al rientro in campo l'andamento della partita non muta, batti e ribatti ,palloni a campanile e lanci lunghi che puntualmente terminano tra i predi o sulla testa dei difensori. Non si vede uno straccio di scambio o una bella azione corale, né da una parte ne dall'altra. I portieri, nel secondo tempo non corrono alcun pericolo

. Questo fa comodo alla squadra di casa che è in vantaggio,lo spettacolo però scade! La partita si chiude così dopo quattro minuti di recupero. Cerreto Fabriano non pervenuta, Olympia Agnonese idem, anche i calciatori dell'Olympia Agnonese hanno esultato con parsimonia a fine gara, forse consci di non aver disputato una buona partita

. Insomma una partita da dimenticare, lo spettacolo non è valso il prezzo del biglietto, unico elemento positivo i 3 punti. Ciò non ci gratifica più di tanto è preferibile, per quello che mi riguarda e da sportivo, assistere ad una bella gara anche se sconfitti. Forse ha nuociuto la pausa del campionato, forse i cambiamenti di calciatori( troppi a mio modo di vedere, è naturale che poi non vi è affiatamento, il pane si fa con la farina di cui si dispone) ci auguriamo un netto miglioramento di gioco nel prossimo futuro, non dovrebbe essere difficile da quello che abbiamo visto oggi. In ogni caso auguri per la vittoria odierna!