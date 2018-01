Campionato Regionale Giovanissimi 2017-18 9a giornata Olympia Agnonese - AccademiaTre Pini 0 a 3 Sconfitta e sfortunata la squadra di Agnone decimata datante importanti assenze a causa dell'influenza sia negli allenamenti settimanali sia oggi all'ultimo momento in campo. il Mister Pirosanto ci parla della partita :

<Partita da dividere in due parti, primo tempo giocato dai ragazzi dell’Agnone con grande grinta e determinazione tanto che in più di un occasione c'e' stata la possibilità di passare in vantaggio ma purtroppo non concretizzata. Solo nel finale gli ospiti grazie ad una mischia in area riuscivano ad avere la meglio e a passare in vantaggio . Il secondo tempo si apriva subito con il raddoppio della squadra ospite a causa anche della perdita del pilastro della difesa Agnonese, Andrea Sica che accusava sfortunatamente un malore a causa di una sindrome influenzale che lo costringeva ad uscire dal campo. La partita continuava con ritmi molto più bassi del primo tempo e nel finale della partita gli ospiti trovavano il 3 a 0. Questa sconfitta non cambia nulla ai fini della classifica, Agnonese sempre dentro i primi quattro posti della classifica che concedono di giocare i playoff, ora si torna a lavoro per riprendere a pieno ritmo.>

Un periodo un pò sfortunato in cui mal tempo , infortuni e malattie di stagione non permettono ai ragazzi di allenarsi tutti insieme e con continuità ma che speriamo passi presto per tornare a giocare un campionato in cui possiamo sicuramente ancora dire la nostra.