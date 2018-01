Campionato provinciale Esordienti 2017-18 Bella vittoria dell'Olympia Agnone contro la San Leucio "B" per 3 partite a 0

Sesta partita del girone di andata del campionato provinciale Esordienti e l'Olympia ancora una volta siamo impegnata sul terreno di gioco dell'antistadio "Le Piane" di Isernia, questa volta contro la San Leucio "B"e ancora una volta si porta a casa una bella vittoria, ci parla della partita Mister Michele Delli Quadri:

< I ragazzi quest' oggi devo dire sono stati veramente bravi. Si sono lasciati alle spalle , credo, tutte le paure e le indecisioni che hanno caratterizzato gran parte delle partite giocate fin d'ora. Fare il resoconto delle tre partite disputate quest'oggi mi risulta facile e devo dire ,finalmente, soddisfatto non solo del risultato, tre a zero per noi, ma soprattutto del gioco espresso. Solo la prima partita è risultata a tratti un pò confusionaria Infatti la squadra avversaria non riuscendo a superare mai la metà campo tutta chiusa in difesa impedisce alla nostra gli spazi per la conclusione a rete Infine un bel tiro potente di DOTTORI da fuori area trova uno spazio in mezzo a una selva di gambe e si insacca per l'uno a zero. La seconda e la terza partita sono uno spettacolo, finalmente si capisce che il gioco deve essere allargato sulle fasce ed effettuare l'ultimo passaggio per concludere in rete. Parecchi sono i gol realizzati quasi tutti su azione. In conclusione sono soddisfatto pienamente quest'oggi e soprattutto contento per i ragazzi che stanno vivendo ottime esperienze utili alla loro crescita calcistica.>