Campionato Eccellenza - Crudele DS Vastogirardi : “Con il Guglionesi sarà partita vera e difficile".

La terza giornata del girone di ritorno del Campionato regionale di Eccellenza pone l’una contro l’altra nell’anticipo di sabato 20 gennaio il Vastogirardi ed il Guglionesi. Un match tra due formazioni molto tecniche che daranno vita sicuramente ad una gara spettacolare.

La partita si disputerà alle ore 14:30 sul comunale Mario Castaldi di Roccaravindola. Il Direttore Sportivo del Vastogirardi, Antonio Crudele, ha fatto il punto sulla situazione della squadra e sul lavoro svolto questa settimana da mister Grossi e dai suoi collaboratori.

“Sabato andremo in campo contro una squadra molto ben organizzata. Sarà una partita difficile - spiega Antonio Crudele – che dovrà essere affrontata con grande concentrazione, grinta e tenacia. Il Guglionesi è un avversario temibile, ma come sempre noi affrontiamo tutti con massimo rispetto e con un solo obiettivo, quello della conquista dei tre punti finali. Ci siamo allenati davvero molto bene in settimana e fortunatamente ormai abbiamo recuperato tutti i nostri infortunati lungodegenti e anche Cea è ormai alle fasi finali per il recupero totale. Quella di sabato sarà anche una partita – conclude il Ds del Vastogirardi – davvero speciale per Montichiari, una delle nostre punte, che ha militato proprio tra le fila del Guglionesi”.http://Asd Vastogirardi Calcio