Calcio giovanile Olympia Agnone: Sabato 20 Gennaio, Juniores vs San Nicolò. Il calendario di tutte le partite

Domani Sabato 20 Gennaio Stadio comunale Civitelle di Agnone ore 14.30 Juniores Olympia Agnone-San Nicolò calcio Teramo.. Partita che presenta qualche incognita.perciò risultato poco prevedibile La squadra dei pari età teramana è prima in classifica, con ben 29 punti e produce un buon gioco.L' agnonese dovrà ben impegnarsi per riportare un risultato pieno e rimanere ancorata nella rosa delle prime cinque in classifica. Il pareggio riportato nel girone di andata lascia ben sperare. Sicuramente le successive partite quasi tutte in campo agnonese giocano a favore della squadra nostrana. In squadra sono entrati due nuovi giocatori, De Martino Francesco che non e' un vero nuovo ingresso, bensì un rientro, e Aldi Gianmarco.

Domenica 21 Gennaio ore 10 presso lo stadio agnonese I Giovanissimi vs Vairano

Mercoledi 31 ore 15.30 al Civitelle Gli Allievi vs Olimpic di Isernia

https://www.facebook.com/Settore-Giovanile-Olympia-Agnone-147418909316233/